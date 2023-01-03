“وهبي ” يتراجع ويعلن اعتذاره للجامعة المغربية

هبة بريس _ الرباط

أعلن وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” إعتذاره للتعليم العمومي بالمغرب مشيرا أنه إبن التعليم العمومي.

وهبي الذي كان يتحدث في برنامج حواري على القناة الأولى، قدم إعتذاره عما يمكن أن يفهم بأنها إساءة للجامعة المغربية، بخصوص حديثه عن تدريس إبنه في كندا.

ياتي هذا الإعتذار بعدما رد الوزير على سؤال حول نجاح ابنه في امتحان المحاماة حيث، قال وهبي “ولدي عندو جوج إجازات في مونتريال وباه لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج”.

وأثار هذا التصريح جدلا واسعا وموجة من ردود الفعل الغاضبة بين مرتادي المنصات الاجتماعية حيث اعتبر كثيرون بأنه “مستفز ومسيء للجامعة المغربية ”

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