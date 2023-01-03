Motorist steps up to the pump to purchase gasoline for a sports-utility vehicle while an electronic sign displays the price for a gallon of regular unleaded fuel at a service station Thursday, Dec. 29, 2022, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)

النفط يهوي 3.5 في المئة

2023-01-03 / 21:09
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هبة بريس _ وكالات

هبطت أسعار النفط 3.5 بالمئة، الثلاثاء، في معاملات متقلبة متأثرة ببيانات طلب ضعيفة من الصين وتوقعات غير مبشرة للاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 3.03 دولار إلى 82.88 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط2.81 دولار إلى 77.45 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من دولار في المعاملات المبكرة.

ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023.

وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

كما انكمش نشاط المصانع في الصين، مع زيادة الإصابات بكوفيد-19، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.

وكانت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، قالت، الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي، تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.

وتترقب الأسواق مزيدا من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأميركي، الأربعاء.

ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية كل منها بمقدار 75 نقطة أساس

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‫2 تعليقات

  1. حنا وخا يوصل ل 19 دولار عمي بوخنشوش و التماسيح ميانزلوهش على 14 درهم لك الله يابلدي والله تم والله امنسامح كل مسؤول كلا درهم فهاد البلاد نلتقى انشاء الله عند الصراط

  2. ورغم ذلك فإن لوبي النفط هنا لا يعرف إلا الزيادات بالدراهم والنقص بالسنتيمات….فكم سيهوي ثمن النفط في السوق الدولية حتى يقولوا لنا أنه قد أصبح ب 8دراهم بنزين و7 دراهم كازوال كما كان….فهم لا يسمعون الا الزيادات…. أما النقصان” فرد بالك احمادي “

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