مجلة أمريكية تشيد بإنجاز المغرب في المونديال
هبة بريس _ و م ع
كتبت مجلة “رولينغ ستون” الأمريكية أن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم في كأس العالم بقطر يشكل “لحظة خاصة منحتنا الفرح”.
وفي مقال استعرضت فيه أبرز أحداث عام 2022، أبرزت المجلة أن المغرب أصبح، خلال الموعد الكروي الكبير، أول بلد عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم، مسجلة أن أسود الأطلس فرضوا أنفسهم ك”قوة تنافسية” بعد انتصارهم على كل من بلجيكا وكندا وإسبانيا.
وحين تغلبوا على البرتغال، تضيف المجلة الأمريكية، تمكنوا من كسب قلوب مليار مشجع إفريقي وعربي، صفقوا لنجاحهم خلال منافسات الساحرة المستديرة.
ولاحظ المصدر ذاته أنه وعلى الرغم من خسارة أسود الأطلس أمام فرنسا في نصف النهائي، إلا أن أداءهم كان “لحظة تثلج الصدر”
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8
تعليق واحد
Salam a tout le monde, avez vous entendu, une nouvelle anecdote algérienne quand un responsable sans scrupule ni honte dit que le lion de l’Atlas est algérien, et que l,Équipe algérienne c est elle qui devrait s’appeler LIONS DE L’ATLAS, comprenez vous un peu la maladie de notre voisin, si vraiment le lion de l’atlas marocain est algérien, alors l’Algérie doit s’appeler ROYAUME DU MAROC, aussi. que pensez vous de ces malades inguérissables.