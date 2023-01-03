مجلة امريكية : إنجاز المغرب في المونديال..“لحظة خاصة منحتنا الفرح “

2023-01-03 / 20:34
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هبة بريس _ و م ع

كتبت مجلة “رولينغ ستون” الأمريكية أن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم في كأس العالم بقطر يشكل “لحظة خاصة منحتنا الفرح”.

وفي مقال استعرضت فيه أبرز أحداث عام 2022، أبرزت المجلة أن المغرب أصبح، خلال الموعد الكروي الكبير، أول بلد عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم، مسجلة أن أسود الأطلس فرضوا أنفسهم ك”قوة تنافسية” بعد انتصارهم على كل من بلجيكا وكندا وإسبانيا.

وحين تغلبوا على البرتغال، تضيف المجلة الأمريكية، تمكنوا من كسب قلوب مليار مشجع إفريقي وعربي، صفقوا لنجاحهم خلال منافسات الساحرة المستديرة.

ولاحظ المصدر ذاته أنه وعلى الرغم من خسارة أسود الأطلس أمام فرنسا في نصف النهائي، إلا أن أداءهم كان “لحظة تثلج الصدر”

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