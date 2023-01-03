ورزازات.. استوديو يهدد تصوير “كلادياتور 2” بسب تعريفة خيالية تقارب مليارين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة أن تصوير الجزء الثاني من الفيلم العالمي الشهير “كلادياتور”، لمخرجه البريطاني ريدلي سكوت بمدينة وارزازات مهددا بالإلغاء.

وأوضحت مصادرنا ان المفاوضات بين فريق الإنتاج التنفيذي وأحد الأستديوهات (cla) بمدينة ورزازات وصلت إلى الباب المسدود بسبب المبالغ التي طلبها مسيرو الاستوديو المزمع ان يكون بلاطو تصوير الجزء الثاني من هذآ العمل السينمائي.

وطالبت إدارة استوديو cla من فريق الإنتاج التنفيذي ما يقارب ملياري سنتيم وهو مبلغ خيالي بالنظر إلى أنه سيتم تصوير بعض مشاهد الجزء الثاني من “كلادياتور” داخل نفس ديكورات فيلم Kingdom of Heaven الذي تم تصويره عام 2005 بنفس الاستوديو، وهي ديكورات تركها ريدلي سكوت فضلا منه للأستوديو وحتى تكون وجهة للسياح وعشاق السينما.

وحصلت الجريدة على معطيات مثيرة مفادها أن الأرض التي بنيت عليها بعض ديكورات الأستوديو هي أراضي تابعة لأراضي الجموع، مملوكة لقبيلة تاماسينت، وتشرف عليها وزارة الداخلية.

الخلاف اليوم حول تصوير الجزء الثاني من كلادياتور ليس الجديد من نوعه إذ أن تعريفة التصوير بالعديد من الاستوديوهات بالمدينة تظل مزاجية تحكمها رغبات القائمين عليها. مايجعل وضع لائحة تعريفات واضحة تحمها معايير محددة لتفادي أي خلاف مستقبلي يكلف الاقتصاد المغربي مبالغ مهمة من العملة الصعبة.

وبعيدا عن مآل المفاوضات بين الطرفين، فالمؤكد أن جشع اصحاب الاستوديوهات سيؤثر سلبا على الإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب وسيزيد من قتل فرص الشغل التي توفرها بعد مرحلة ركود بسبب جائحة كورونا..

جدير بالذكر أن فيلما سينمائيا كان مزمعا تصويره بالمنطقة، فضل القائمون عليه نقله إلى إيطاليا ومالطا بسبب خلافات مع إدارة أحد الاستوديوهات.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0