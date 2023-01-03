النصر السعودي يقدم رونالدو أمام عشرات الآلاف من مشجعيه ( فيديو )
هبة بريس _ رياضة
قدم نادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام جماهيره التي ملأت بالكامل مدرجات ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.
ودخل رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى ملعب وسط هتافات وتصفيقات عشرات الآلاف من المشجعين الذين احتشدوا لمشاهدة نجم الفريق الجديد.
وكان النادي “العالمي” قد قدم كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي عقد في ملعب “مرسول بارك” قبل الدخول لأرضية الملعب أمام أنصار الفريق.
وسط مدرجات كاملة العدد..لحظة دخول النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو أرضية ملعب #مرسول_بارك pic.twitter.com/u1u5M0ZtPX
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 3, 2023
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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10 تعليقات
الحلم اصبح حقيقة
اعلن تشجيعي لنادي النصر
رغم كل شيء كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم والتاريخ
ويبقى الأسطورة كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم بلا منازع
استقبال ملكي للأفضل
افضل واحسن لاعب في التاريخ واعظم من انجبت البرتغال❤❤❤❤
مرحبًا بـ CR7 في منزلك الجديد. أنت تستحق كل الاحترام في العالم لأنك العنزة🐐
افضل منتهي في التاريخ
ميسي افضل لاعب في العالم
الله يحميك ويوفقك ياغالي❤️
أفضل لاعب في التاريخ ❤️