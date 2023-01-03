النصر السعودي يقدم رونالدو أمام عشرات الآلاف من مشجعيه ( فيديو )

هبة بريس _ رياضة

قدم نادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام جماهيره التي ملأت بالكامل مدرجات ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

ودخل رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى ملعب وسط هتافات وتصفيقات عشرات الآلاف من المشجعين الذين احتشدوا لمشاهدة نجم الفريق الجديد.

وكان النادي “العالمي” قد قدم كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي عقد في ملعب “مرسول بارك” قبل الدخول لأرضية الملعب أمام أنصار الفريق.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0