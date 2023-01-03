ألباريس…إسبانيا تتخلى عن الحوار مع الجزائر
هبة بريس _ الرباط
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد، وذلك في حوار للأخير مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”
واضاف خوسي مانويل اباريس ، إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”، لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر،”
وأكد ألباريس وجود إجراءات يمكن اتخاذها ضد الجزائر في حال ما استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن إسبانيا مستمرة في سياسة “اليد الممدودة، وتثق في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري”، في إشارة إلى عدم وجود رغبة من مدريد في التصعيد.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0
3
5 تعليقات
مجرد تساؤل.
متى يرحل سانشيز وألباريس !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
أن إسبانيا مستمرة في سياسة اليد الممدودة” انتهى الاقتباس.
الجزائر تنتظر موقف الحكومة المقبلة، وخليفتا سانشيز وألباريس، اللذين أحرقا أوراقهما مع الجزائر.
ألأيادي الممدودة للجزائر من الآخرين يثبت ويؤكد حاجة الآخرين إليها، عكس ما يروج له محترفو دبلوماسية مكبرات الأصوات عن عزلتها.
وهذا يدل أن من تهنه الجزائر لا معز له، لا بروكسل ولا أمريكا ولا الكيان. وأن الجزائر لا تخضع لضغوط ولا لإملاءات.
ومن يلجأ لتأويل الحقائق أو القفز عليها، ما عليه سوى أن يبحث له عن راق أو طبيب نفساني.
غزاوي.
الجزائر دولة قزم اصبحت اضحوكة الكون. هلى ما يبدو انت مبرمج من الكابرانات العجزة. اسبانيا دولة عريقة تعرف جيدا اين توجد مصالحها. العجزة الذين يحكمونك احرقوا جميع اوراقهم مع كل دول العالم. انت تعيش في الاوهام اصبحت اعمى بخزعبلات العجزة الهرمة. لن تدرك حتى ان نصف لتر من الحليب اصبح من المستحيل ايجاده.
انتهت اسبانيا من من رضاعة البقرة الحلوب .. وجاء دور فرنسا لتستنزف ما بقي من حليب .. انه زمن خونة جيش التحرير وخونة دماء الشهداء وحفدة الشهداء .. هؤلاء الذين ينبطحون للعق احذية المستعمر .. يكفيهم ماقيل فيهم انهم ليسوا أمة فبلعوا السنتهم ورحبوا بضيفيهم الذين يتلقون منه الاوامر .. لازالت هناك مقاطعة فرنسية .. اما احرار الجزائر وحفدة الشهداء فهم من يعاني الفقر والخصاص ..
On vous connaît bien les marionnettes Rkhass du monde arabes vous dormiez a genoux devant vos maîtres Harkis Charlots caporaux depuis vôtres soi disant indépendance on connaît vos bla bla et le vide total vous êtes démasqués le monde entier a compris que vous n’êtes pas des hommes contraire vous êtes des sous hommes Rakhiss marionnette que vous êtes aux diables toi la marionnette et vos Charlots Harkis complotistes
قوم هبل لادين لاعقل عاشت،المملكة الشريفة ولا عاش،من خانها يا صهاينة العرب المجرمين العجزة قاتلي 250000جزاءري في العشرية السوداء ياامة ضحكت،من جهلها الامم