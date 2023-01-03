ميسي يعود إلى باريس وينضم لتدريبات سان جيرمان غدا

2023-01-03 / 18:53
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هبة بريس _ رياضة

عاد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء لاستئناف مسيرته مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وأشارت صحيفة “لا كابيتال” الأرجنتينية، على نسختها الإلكترونية اليوم، إلى أن ميسي وصل إلى مطار “لو بورجيه” القريب من باريس على متن طائرة خاصة برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة بعدما بدأ رحلته من مدينة “روساريو” مسقط رأسه بالأرجنتين.

وينتظر أن ينضم ميسي إلى تدريبات باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الأربعاء، وذلك بعد الإجازة التي حصل عليها عقب فوزه مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

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