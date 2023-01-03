“مخالفات السير” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 6 ملايير سنتيم
لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2056 آخرون بجروح، إصابات 81 منهم بليغة، في 1570 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 26 دجنبر الماضي، إلى فاتح يناير الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 35 ألفا و308 مخالفات، وإنجاز 6 آلاف و268 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 29 ألفا و40 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و281 ألفا و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و658 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و268 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 245 مركبة.
20 تعليقات
الحگرة على المستضعفين اما اصحاب السيارات الفارهة لا يقدر اي رجل امن كيفما كانت مرتبته ان يوقفه
انهاك جيوب المواطنين في عز الازمة .
و الدرهم متيديوه عادي . احترم قانون السير هههههههه
الصناديق السوداء عامرة الحمد لله
دليل على عدم احترام قانون السير
رقم قليل مقابل مخالفات الناس اليومية الكثيرة.
هاذي لي دخلات الصندوق والرشوة شحال؟ هههه
كثرة البراجات والردارات انها سياسة خبيثة للحكومة من أجل جمع الأموال ونهب المواطنين بشتى الطرق
وجودة الطرقات vu
معمرهوم داو ليا شي ريال اصلا معمرني درت شي مخالفة وبعبارة اخرى متنسوكش ههههه
انا 400درهم بالنصب والاحتيال
دون احتساب الرشاوي.. 20درهم
فيها 150درهم ديالي نعم السي
اوا المواطن لي مهور
القانون يطبق فقط على أصحاب الدراجات الناربة لعدم استعمالم الخودة و معروف من يركب هذا النوع من وسائل النقل الفقراءو المساكين و الله يحز في النفس عندما أرى وجوه أصحاب الدرجات عندما يوقفم الامن 300 درهم مبلغ مبالغ فيه
الامن الوطني .والدرك . مراقبة الطرق/ مصادر مهمة للدولة في المداخيل المباشرة
اكبر عصابة د جريساج هي دولة
اينا تذهب هذه الأموال ندفعها لكن من يستفيد منها
هذه الأموال تذهب الى جيوب المفسدين
كيف أصبحت 6 ملايين درهم …كما ورد في المقالة 6 ملايير سنتيم… في عنوان المقالة؟؟!!