“مودريتش” يرد على عروض كبيرة من السعودية وأمريكا

هبة بريس _ رياضة

رد النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على العروض الكبيرة التي تلقاها من الدوري الأمريكي والسعودية.

وذكر موقع “غول” الرياضي أن لوكا مودريتش (37 عاما) رفض العروض المقدمة له في وقت ينتظر فيه عقدا جديدا مع فريقه الحالي ريال مدريد.

ويرتبط مودريتش بعقد مدته 12 شهرا في سانتياغو برنابيو. ويأمل في الحصول على عرض قصير الأجل يسمح له بقضاء موسمه الثاني عشر في العاصمة الإسبانية.

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