“مودريتش” يرد على عروض كبيرة من السعودية وأمريكا
هبة بريس _ رياضة
رد النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على العروض الكبيرة التي تلقاها من الدوري الأمريكي والسعودية.
وذكر موقع “غول” الرياضي أن لوكا مودريتش (37 عاما) رفض العروض المقدمة له في وقت ينتظر فيه عقدا جديدا مع فريقه الحالي ريال مدريد.
ويرتبط مودريتش بعقد مدته 12 شهرا في سانتياغو برنابيو. ويأمل في الحصول على عرض قصير الأجل يسمح له بقضاء موسمه الثاني عشر في العاصمة الإسبانية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
11 تعليقات
مودريتش اصبح بدوره كبيرا في السن اذ تجاوز 39 سنة ..
مسيرة موفقة..
مودريتش لاعب دولي أعطى الكثير للكرة الكرواتية ..
عليه أن يعتزل وان يهتم بصحته ..
كل التوفيق والنجاح الدولي الكرواتي ..
مودريتش سيتعاقد مع ريال مدريد باعتباره ناديه المفضل لديه..
النجاح في كرة القدم ليس مربوط بعدد النجوم في فريقك و لا كمية المال التي تملكها …
إهدار لي الأموال وبعض الدول العربية يموت شعبها من المجاعة سبحان الله العظيم علامات الساعه والعياذ بالله
إهدار لي الأموال وبعض الدول العربية يموت شعبها من المجاعة سبحان الله العظيم علامات الساعه والعياذ بالله
وهذا لا ينسيك بأن ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم إطلاقاً
نادي النصر للمتقاعدين😂