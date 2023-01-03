وهبي: “ميمكنش المطلقة الحاضنة تتسنى موافقة الراجل للحصول على جواز سفر لابنها”
هبة بريس - الرباط
اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود مشاكل متعددة في قضايا الأسرة والولاية والحضانة.
وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “المغرب ميمكنش يزيد القدام ايلا مكانتش عندو الجرأة لمعالجة قضايا تتعلق بحقوق المرأة”.
وأضاف وهبي قائلا “ميمكنش المرأة تكون كدير الحضانة وتوكل وتشرب وتنظف وايلا بغات تسافر تتسنى موافقة الراجل للحصول على جواز سفر الابن.. السفر حق دستوري”.
وتابع الوزير قائلا “مجموعة من الأشياء مبقاتش مقبولة منطقيا ونحن في وزارة العدل سنعمل على أن تكون مساواة ومناصفة فهاد القضايا.”
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0
12
9 تعليقات
من مباريات المحاماة نعرف من الصادق ومن الكاذب
اوا عطي الحضانة للرجل، ايلا بغيتي المساواة.ملي المرأة تهرب بالولد و تسفرو بلا خبار باه نتا لي غادي تقلب عليها.
ايلا كانت هي كتوكل و تشرب، باه هو لي كيخلص اسي الوزير.
الراجل كيشوف ولدو مرة ف الاسبوع، ايلا بغات المرأة، ايلا مبغاتش خصو يمشي يجيب عون قضائي و خلصو باش اقيد ان المرأة مخلاتوش ايشوف ولدو.
تدوينة ديال فاتي جمالي خلاتك غير كتهضر بلا قياس
لا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل، محوتم الرجولة من الرجل و اصبح بدون شخصية
ارحل
دبا مشاكل المغرب و العدالة كلها غادي تحل إذا المطلقة ولات سبع على الرجل بالقوانين!! إنجازات عظيمة تبارك الله
ياسي وهبي راك كتشارك في تفكيك الأسرة وضربها بالقوة ومشاركة جمعيات ممولة من الخارج. انت اصبحت تقرر لوحدك لا تاخد رأي أربعين مليون مغربي. تأمر بفعل أشياء لا علاقة لنا بها ثقافيا أو دينيا.
أقسم بالله أكتر الناس اللتي أفسدت الدين والأسر وغيرها من التعاليم الإسلامية هم أمتال وهبي أنصاف الرجال.
يرى الأشياء السطحية وينسى العمق.
أمثاله أفسدو المرأة ولعبو بدماغها وجعلوها عرضة للضياع وليس الإستقرار
أسأل الله فيكم يوما
والله مراة أحس أن بعض الأشخاص يدخلون السياسة بصورة رجل ولكن الحقيقة شيء آخر
نتمنى يقلبوهم قبل ما يدخلوهم مناصب عليا حيت شي نهار هادي يحللو المثلية
بحال هاد الشخص عار عليه يدافع على حقوق الشعب المغربي
فين غادي بيا خويا فين غادي بيا