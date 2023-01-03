عبد اللطيف وهبي

وهبي: “مخاصش حكم الطلاق يكون فيه تفاصيل حميمية ويدور على الناس”

2023-01-03 / 17:15
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هبة بريس - الرباط

وعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمراجعة مدونة الأسرة وحقوق المرأة.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “المغرب ميمكنش يزيد القدام ايلا مكانتش عندو الجرأة لمعالجة قضايا تتعلق بحقوق المرأة”.

وأضاف وهبي قائلا “دابا فمحكمة قضاء الأسرة كيجلس القاضي فالمنصة وتيحكم بين جوج الناس مخاصمين على خلاف، هنا خاصو يجلس فقاعة الاجتماعات ويتناقشو”، مسترسلا بالقول “ميمكنش حكم الطلاق يكون فيه تفاصيل حميمية وكيدور على الناس.”

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