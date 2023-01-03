سطات…قافلة طبية لفك العزلة عن تلامذة العالم القروي

2023-01-03 / 16:54
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محمد منفلوطي_هبة بريس

كانت الوحدة المدرسية “زكرارة” التابعة لمجموعة مدارس الكرايم بالمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، صباح اليوم الثلاثاء، على موعد مع قافلة طبية ضمن الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية بالوسط المدرسي، تجندت لها جميع الأطر التربوية والادارية وكذا جمعية الآباء والأمهات بالمؤسسة والسلطات المحلية في شخص بوشعيب الحفيان، بمعية فريق طبي تابع لمندوبية الصحة بإقليم سطات، ضمن اختصاصات متعددة برئاسة الطبيبة المسؤولة عن الصحة المدرسية والجامعية الدكتورة الزوهرة طراز، وطبيب الاسنان عمر زياتي، والممرضة فتيحة بية، بالاضافة إلى ممرضتين تابعتين للمعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، ناهيك عن مرافقهم أحمد بلودان.

كما شملت الحملة الطبية العديد من الفحوصات الطبية وكذا التحسيسية بمخاطر التدخين ولسعات العقارب ونمط العيش السليم وصحة الفم والأسنان، بحضور آباء وأمهات فرعية زكرارة، مما ارتياحا كبيرا وحفاوة استقبال وكرم ضيافة من قبل أمهات وآباء تلاميذ الوحدة المدرسية الذين شدوا بحرارة على أيدي الأطر الطبية والتمريضية.

الخطوة تأتي تفعيلا لمضامين الدورية المشتركة التي سبق وان دعت إليها وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية بهدف الكشف الطبي بالمؤسسات التعليمية بتنسيق مع المديرات الاقليمية والقطاعات الشريكة، مع تحديد نظام تفضيلي لتوجيه الحالات المرضية وكذا المؤسسات الصحية المعنية بالتكفل بها، مع إعداد وتنفيذ برنامج للقوافل الطبية وخصوصا بالعالم القروي، وتسهيل ولوج الفرق الطبية للمؤسسات التعليمية لضمان الظروف الملائمة لاجراء خدمات الكشف الطبي داخل المؤسسات التعليمية بهدف إجراء فحص طبي شامل للفئة المستهدفة.

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