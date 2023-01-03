طنجة.. القاتل الصامت ينهي حياة أب وطفله ويرسل الأم في حالة خطيرة
هبة بريس - مكتب طنجة
استيقظ حي برواقة أمس الاثنين على وقع حادث مأساوي ، اثر وفاة أب وطفله جراء تسرب للغاز من سخان مائي، فيما تم نقل الأم الى المستشفى في حالة وصفت بالخطيرة .
وبحسب مصادر من عين المكان، فقد توفي الاب بعد نقله على متن سيارة الاسعاف نحو مستشفى محمد الخامس ، قبل ان يلقى رضيعه مصرعه داخل قسم للانعاش الذي لازال يحتضن الام في حالة حرجة .
وقد تم وضع جثة الاب والرضيع بمستودع الاموات التابع لمستشفى محمد للخامس بطنجة ، في وقت فتحت فيه المصالح الامنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها .
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