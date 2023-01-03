قناة ومنصة “المشهد” تبدأ بثها الرسمي في 11 يناير

هبة بريس

أعلنت “المشهد”، القناة التلفزيونية والمنصة الرقمية متعددة البرامج، بدء بثها الرسمي في 11 يناير 2023 على الأقمار الصناعية بالتزامن مع انطلاق منصاتها عبر الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستطل على الجمهور العربي بتجارب مدمجة فريدة تُقدم لأول مرة للجمهور العربي وبمحتوى ملهم للمتابعين وخاصة من فئة الشباب.

وستكون القناة متاحة للجمهور عبر ثلاث منصات للأقمار الصناعية وهي عربسات “بدر 4″ عبر التردد 11938 ومعدل الترميز 27500 عمودي بمعدل تصحيح 5/6، ونايل سات عبر التردد 12322 ومعدل الترميز 30000 عمودي بمعدل تصحيح 3/4، وهوتبيرد عبر التردد 11747، ومعدل الترميز 27500 أفقي بمعدل تصحيح 3/4.

المحتوى المميز الذي ستقدمه ” المشهد” والذي سيواكب تطلعات الجمهور العربي الشاب سيكون متوفرا على مختلف المنصات الرقمية والتي تشمل الموقع الإلكتروني www.almashhad.com وتطبيق للهواتف المحمولة، بالإضافة الى أنه بالإمكان متابعة حسابات المشهد على منصات التواصل الاجتماعي من خلال @almashhadmedia على فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن وتيك توك وتويتر وسناب شات وتيليغرام وقناة اليوتيوب الخاصة “بالمشهد”.

وقد بدأت القناة بالفعل بث شعارها الرسمي وبعض المواد الترويجية والتعريفية وخاصة المواد ذات الصلة بباقة البرامج الجديدة التي تقدمها نخبة من أبرز الإعلاميين ومؤثري مواقع التواصل العرب، والتي ستكون ركنا أساسيا في التجربة الجديدة للقناة ومحتواها الذي يواكب تطلعات المتابعين في دول الخليج العربي والشرق الأوسط ومصر وشمال أفريقيا وسائر أنحاء العالم.

وقال الإعلامي طوني خليفة، مدير عام “المشهد” بهذه المناسبة: “أيام قليلة تفصلنا عن الإطلالة التي عملنا عليها طويلا لتليق بالجمهور العربي وتواكب تطلعات أجياله الجديدة إلى محتوى يجسد اهتماماته وأولوياته ويقدم له التجارب البصرية والرقمية المدمجة غير المسبوقة عربيا.”

وأضاف خليفة: “الشباب العربي على موعد مع تجربة إعلامية نوعية متوافقة مع المنصات تمزج المادة الإخبارية بالأبعاد المعرفية والترفيهية لتُحدث فارقاً نحو الأفضل في حياة كل فرد. ليس هناك اليوم واحة تجمع الصحفيين والمؤثرين والجمهور العربي في فضاء إعلامي واحد، ولكننا سنغير هذا الواقع وفي الحادي عشر من يناير المشهد معنا سيكتمل.”

وتحرص “المشهد” ضمن مجموعة برامجها الرائدة على توفير مزايا تدمج ما بين المنصات، إذ تنقل تجربة المستخدم ما بين شاشة التلفزيون والمواقع والخدمات الرقمية التابعة للقناة. وتقدم مجموعة من البرامج المعدة للبث على قناتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية في آن، كما تنفرد منصاتها بمجموعة أخرى من البرامج المعدة خصيصا للجمهور الرقمي، في تجربة جديدة تطلقها “المشهد” في إطار خدماتها المتعددة المنصات والتي تعطي الأولوية دائما للقصة.

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نخبة من الصحفيين المرموقين والإعلاميين المؤثرين

يتجسد إيمان “المشهد” بقدرة الشباب العربي في طبيعة فريق عملها الشاب المطعّم بخبرات استثنائية، والذي تتنوع جنسياته لتعكس الغنى الثقافي والحضاري للمنطقة.

وتضم “المشهد” فريقاً من المتخصصين في صناعة الإعلام والأخبار بكل جوانبه الصحفية والتقنية. كما أن فريق “المشهد” متعدد الجنسيات والثقافات واللغات، وهذا التجانس البشري يعطي “المشهد” فهما أكبر لما يجري في العالم بشكل حقيقي، ما يعني توفير أفضل محتوى وأدق الأخبار للجمهور.

ويضم فريق “المشهد” نخبة من الصحفيين المرموقين والإعلاميين المؤثرين ووجوها معروفة على رأسهم طوني خليفة، وهبة حيدري، ولطفي الزعبي، وزياد نجيم، ومحمد قيس، وآسيا هاشم، ومعتز عبدالفتاح، وغنوة أبودلة، وهاني النقشبندي، ولينة المجالي، وأريج خليل، وحسناء طالب، ومجدلا خطار، وميس محمد، ومعاذ تسوفرة، وجو هوا، وإسلام عباس، ومالك علاوي وشاهيندا أديب، وآدم بطاينة.

وتعد غرفة الأخبار المركزية القلب النابض لـ”المشهد” لتجربتها الإعلامية التفاعلية والمدمجة حيث يعمل فريق من الصحفيين من ذوي الكفاءات المتنوعة والمميزة لإنتاج تغطيات متعددة المنصات مدعومين بشبكة من المراسلين الذي يوفرون تغطيات شاملة بأساليب وقوالب حديثة تراعى أولويات الجمهور وحاجته للوصول إلى المعلومات بدقة وسرعة.

البرامج التلفزيونية…محاكاة لهموم المواطن العربي لصياغة رؤى مستقبلية لها

فعلى صعيد البرامج المخصصة للبث التلفزيوني، ستغوص “المشهد” في مجالات هموم الشباب والمواطن العربي، والسياسة، والمجتمع، والثقافة، وعالم الأعمال والاقتصاد، والرياضة، والرجل والمرأة، والقضايا العامة، والمواضيع الساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى قضايا السفر والفضاء، والصحة النفسية والأسرة.

المشهد معنا يكتمل

واختارت القناة شعار “المشهد معنا يكتمل” كأساس يحرك العمل الصحفي لديها، وهو هدفها النهائي. حيث تربط من خلال تغطيتها الخبر بسياقه الجغرافي والتاريخي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي بطرق تدمج الإبداع الصحفي بالتقدم الرقمي ليكون لدى الجمهور العربي مشهد متكامل حول كل ما يعنيه.

يذكر أن “المشهد” هي مؤسسة إعلامية مستقلة تلتزم بأعلى معايير المهنة الصحفية في ما تقدمه من محتوى انطلاقاً من إيمانها بحق الجمهور في الوصول إلى محتوى دقيق ومتوازن يعرض كل الآراء.

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