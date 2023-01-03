الجزائر ترفض فتح المجال الجوي أمام طائرة المنتخب المغربي
رفضت السلطات الجزائرية رسميا، فتح المجال الجوي الجزائري أمام الخطوط الملكية المغربية لنقل المنتخب المغربي للمشاركة في كأس افريقيا للمحليين “الشان”، بعد اشتراط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتح المجال الجوي للقيام برحلة مباشرة نحو مدينة قسنطينة والتي ستقام فيها مباريات المنتخب الوطني المغربي
وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد أكدت أن مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة في دورة الشان المنظمة بالجزائر ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023 مرهونة بتوفر خط جوي مباشر من المغرب إلى الجزائر لنقل البعثة المغربية في طائرة خاصة.
وأوضح لقجع أن الجامعة طالبت بسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة.
9 تعليقات
احسن قرار سنة 2023 هو بشرى عدم المشاركة في ارض الكابرانات
هنيئا لنا ولجميع المغاربة قاطبة
الف مبروك لاننا لا نريد اصلا المشاركة في ارض ينعدم فيها كل شيء الامن – الفنادق – الاكل – وسائل التنقل ….
افضل قرار استقبلته بفرح كبير لا يوصف !!!
سبحان الله على قوم الجهلة ينظمون عرسا دوليا ولايرحبون بالظيوف
الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر تزيد بقراراتها الانفعالية وتعنتها في تعميق الازمة وتعطيل عجلة اتحاد المغرب الكبير .رحمة الله الواسعة على الملك الراحل الحسن الثاني ونحن نتدكر مقولته الشهيرة _ مع اي نوع من الجيران حشرنا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاد النظام الجزائري الحقير المتخلف سيقود الجزائر الى الهاويه في القريب العاجل
سنرى إلى أي مدى سيبقى هذا الأنف شامخا
اذن هذه حجة للترافع امام الكاف حتى تضهروا الوجه الحقيقي للنضام المعفن.
على المغرب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مبدأ معمول به في العلاقات الدولية وليس فيه اي احراج والبادي أظلم نفتحو ليهم المجال الجوي يدخلو مرتاحين، نستقبلوهم بالغيطة والطبل بزاف على الضرافة .
الماء والشطابة,, لسنا في حاجة للمشاركة في مثل هذه التظاهرات الفاشلة,, سلامة طواقمنا وعزة نفسنا أهم ,, وسحقا لأعداء الدين والمنطق والتاريخ.. أصحاب عقليات الأطفال.
لاداعي للمشاركة عند الكابرنات.الشان ليس له شأن.فعلى الجامعة المغربية تنظيم دوري لكل المنتخبات الأفريقية المنسحبة فيما بينها.