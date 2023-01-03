الجزائر ترفض فتح المجال الجوي أمام طائرة المنتخب المغربي

هبة بريس - القسم الرياضي

رفضت السلطات الجزائرية رسميا، فتح المجال الجوي الجزائري أمام الخطوط الملكية المغربية لنقل المنتخب المغربي للمشاركة في كأس افريقيا للمحليين “الشان”، بعد اشتراط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتح المجال الجوي للقيام برحلة مباشرة نحو مدينة قسنطينة والتي ستقام فيها مباريات المنتخب الوطني المغربي

وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد أكدت أن مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة في دورة الشان المنظمة بالجزائر ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023 مرهونة بتوفر خط جوي مباشر من المغرب إلى الجزائر لنقل البعثة المغربية في طائرة خاصة.

وأوضح لقجع أن الجامعة طالبت بسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة.

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