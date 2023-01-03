بعد كريستيانو رونالدو.. النصر يسعى لصفقة من الدوري الإسباني

هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “Mundo Deportivo” الإسبانية أن نادي النصر يستعد لتقديم عرض مغر من أجل إقناع الاسباني جوناثان فييرا لاعب نادي لاس بالماس الاسباني باللعب في السعودية.

ووفقا للصحيفة الاسبانية فإن النصر مستعد لتقديم عرض بقيمة 3.5 مليون يورو، لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح النصر فى حسم أولى الصفقات الشتوية بإعلانه التعاقد رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة ضخمة، حتى صيف 2025، بمبلغ بلغ نحو 200 مليون يورو سنويا خلال الموسم الشتوى الجاري.

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