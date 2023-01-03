مراكش : ساكنة منطقة الداوديات تطالب بتوفير الأمن بمحيط مؤسسة تعليمية

2023-01-03 / 13:45
0
محسن الراضي : هبة بريس

إلتمست ساكنة تجزئة الوحدة الخامسة التابعة للملحقة الادارية الداوديات، من الجهات المسؤولة توفير الأمن بمحيط اعدادية متواجدة بالحي ضمانا لسلامة الساكنة، خصوصا بالحديقة المتواجدة بالتجزئة، نظرا لما تعرفه من توافد كبير لمجموعة من التلاميذ قصد تعاطي المخدرات في أوقات الاستراحة.

هذا وقد اشتكت ساكنة الحي المذكور من الازعاج الذي تتعرض له خصوصا بعد توافد مجموعة من التلاميذ الذين يتغيبون عن الحصص الدراسية ويجدون حديقة الحي كمكان للاختباء والقيام بمجموعة من الممارسات، مما جعل الساكنة تستاء من الوضع الحالي وما يشكله من خطر على أبنائها.

ومن المعلوم أن ولاية أمن مراكش، قد خصصت فرقة خاصة من أجل تأمين محيط المؤسسات التعليمية ومحاربة مختلف الظواهر الإجرامية التي تهدد التلاميذ والتلميذات مثل التحرش والسرقة والمخدرات بحيث عرفت تسجيل حصيلة مرتفعة وجد ايجابية لقيت استحسان ساكنة المدينة الحمراء واحساسهم بالأمان.

ويرى مهتمون بالشأن الأمني، أن ضعف تغطية تلك الفرق المختصة في تأمين محيط المؤسسات التعليمية في بعض المناطق، يرجع لقلة الموارد البشرية وشساعة المدينة، وهو ما يدفع بمروجي المخدرات استغلال تلك الفراغات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات…قافلة طبية لفك العزلة عن تلامذة العالم القروي

سطات…قافلة طبية لفك العزلة عن تلامذة العالم القروي

2023-01-03 / 16:54
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 55 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 55 إصابة جديدة

2023-01-03 / 16:35
Photo of مجلس النواب يدعو إلى تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة

مجلس النواب يدعو إلى تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة

2023-01-03 / 15:51
Photo of وزارة الداخلية تطالب العمدة البقالي بمراجعة ميزانية جماعة فاس

وزارة الداخلية تطالب العمدة البقالي بمراجعة ميزانية جماعة فاس

2023-01-03 / 15:41
Photo of “السجون” ترفض المغالطات المتداولة حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية

“السجون” ترفض المغالطات المتداولة حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية

2023-01-03 / 14:19
Photo of الجزائر ترفض فتح المجال الجوي أمام طائرة المنتخب المغربي

الجزائر ترفض فتح المجال الجوي أمام طائرة المنتخب المغربي

2023-01-03 / 13:57
Photo of خريبكة: الصحة بالنيابة … فرجة ممتعة !!

خريبكة: الصحة بالنيابة … فرجة ممتعة !!

2023-01-03 / 12:19
Photo of مطار مراكش المنارة.. أزيد من 4 ملايين مسافر حتى متم نونبر

مطار مراكش المنارة.. أزيد من 4 ملايين مسافر حتى…

2023-01-03 / 11:53
Photo of مغربي ضمن القائمة القصيرة لـ “جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية”

مغربي ضمن القائمة القصيرة لـ “جائزة الملتقى للقصة القصيرة…

2023-01-03 / 09:54
Photo of ترويج “الماحيا” والمشروبات الكحولية يجر شخصين للاعتقال بالسمارة

ترويج “الماحيا” والمشروبات الكحولية يجر شخصين للاعتقال بالسمارة

2023-01-03 / 09:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق