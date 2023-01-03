مراكش : ساكنة منطقة الداوديات تطالب بتوفير الأمن بمحيط مؤسسة تعليمية

محسن الراضي : هبة بريس

إلتمست ساكنة تجزئة الوحدة الخامسة التابعة للملحقة الادارية الداوديات، من الجهات المسؤولة توفير الأمن بمحيط اعدادية متواجدة بالحي ضمانا لسلامة الساكنة، خصوصا بالحديقة المتواجدة بالتجزئة، نظرا لما تعرفه من توافد كبير لمجموعة من التلاميذ قصد تعاطي المخدرات في أوقات الاستراحة.

هذا وقد اشتكت ساكنة الحي المذكور من الازعاج الذي تتعرض له خصوصا بعد توافد مجموعة من التلاميذ الذين يتغيبون عن الحصص الدراسية ويجدون حديقة الحي كمكان للاختباء والقيام بمجموعة من الممارسات، مما جعل الساكنة تستاء من الوضع الحالي وما يشكله من خطر على أبنائها.

ومن المعلوم أن ولاية أمن مراكش، قد خصصت فرقة خاصة من أجل تأمين محيط المؤسسات التعليمية ومحاربة مختلف الظواهر الإجرامية التي تهدد التلاميذ والتلميذات مثل التحرش والسرقة والمخدرات بحيث عرفت تسجيل حصيلة مرتفعة وجد ايجابية لقيت استحسان ساكنة المدينة الحمراء واحساسهم بالأمان.

ويرى مهتمون بالشأن الأمني، أن ضعف تغطية تلك الفرق المختصة في تأمين محيط المؤسسات التعليمية في بعض المناطق، يرجع لقلة الموارد البشرية وشساعة المدينة، وهو ما يدفع بمروجي المخدرات استغلال تلك الفراغات.

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