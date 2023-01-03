الناشط الجزائري نكاز يعلن اعتزال العمل السياسي

2023-01-03 / 13:04
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هبة بريس - وكالات

أعلن الناشط الجزائري المثير للجدل رشيد نكاز وقف نشاطه السياسي بشكل نهائي، بسبب ظروفه الصحية ورغبته في الالتحاق بعائلته التي تعيش خارج البلاد، ملتمسا من الرئيس عبد المجيد تبون تمكينه من حقوقه بعد قرار القضاء مؤخرا إلغاء تخفيض عقوبته بسنة ونصف بناء على عفو رئاسي.

وذكرت الصفحة الرسمية لنكاز على فيسبوك، أن الناشط وجّه رسالة للرئيس تبون يبلغه فيها أنه استقال بفعل قهر الظروف من العمل السياسي، مستلهما قراره من تاريخ الأمير عبد القادر الجزائري في مقاومة الاستعمار الفرنسي، على حد قوله.

وأشارت الرسالة إلى أن نكاز يرغب حاليا في أن يكرس وقته كليا لمعالجة مشاكله الصحية، حيث يعاني من سرطان البروستاتا، ومشاكل في الجيوب الأنفية والجهاز السمعي، وكذلك للكتابة والاعتناء بعائلته التي ذكر أنه تخلى عنها في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات ولم يلتق بها منذ 3 سنوات، بسبب رغبته، وفق ما قال، في المساهمة في بناء دولة ديمقراطية في الجزائر.

وجاء إعلان نكاز، وفق ما ذكر في رسالته، متأثرا بقرار إلغاء العفو الرئاسي الصادر في حقه. وبحسب صفحته الرسمية، فقد “أبلغ الناشط بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، بأنه سوف يستفيد من تخفيض 18 شهرا كعفو رئاسي لكن وبعد أسبوع من الإبلاغ وبدون سابق إنذار تم إلغاء العفو الرئاسي والسبب يبقى مجهولا”.

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‫2 تعليقات

  2. فقط ارغم على ذلك.الكابرنات ليس في قاموسهم الرحمة والشفقة أتجاه الشعب الجزائري المقهور من يريد دولة مدنية.

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