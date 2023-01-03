التجارة الخارجية.. ارتفاع الصادرات ب22,8% مع متم 2022

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة سجلت ارتفاعا في الواردات بنسبة 26,6 في المائة والصادرات بنسبة 22,8 في المائة، وذلك خلال الفصل الثالث من سنة 2022 مقارنة مع نفس الفصل للسنة ما قبلها.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية للفصل الثالث 2022، أن هذا التطور يعود أساسا إلى ارتفاع القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال ل “الطاقة وزيوت التشحيم” ب 76,9% وفي “أنصاف المنتجات” ب 32,0 % وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” ب 30,8% وفي “المواد الخام من أصل معدني” ب 97,0% وفي “مواد التجهيز الصناعية” ب7,5% وفي “مواد الاستهلاك” ب 1,9% وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” ب12,7% .

من جهته، يعزى ارتفاع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، بالخصوص لارتفاع القيم المتوسطة في”أنصاف المنتجات” ب 56,3% وفي “المواد الخام من أصل معدني” ب 61,3% وفي “مواد التجهيز الصناعية” ب19,7% وفي “مواد الاستهلاك” ب3,9% وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” ب 20,3% وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” ب 2,0% وفي” الطاقة وزيوت التشحيم”ب 30,4%.

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