خريبكة والصحة ..فرجة ممتعة !!

عبد الله عياش - هبة بريس

أمس الاثنين ؛ تردد خبر ترقية “محمد الخصال ” من مندوب بإقليم خريبكة الى مدير جهوي بجهة درعة تافيلالت ( اللهم بارك وزد في ذلك ) ..وان كان الرجل مسؤول محترم دخل الاقليم بنية الإشتغال يحق لنا الخوض في الموضوع من زاويا أخرى نتحدث فيها وندرك عدم جاهزية البعض لتقبلها ..

في زمن قياسي ؛ دخل الخصال خريبكة وخرج منها ؛ طبعا بقرار وزاري يبعث على القلق لأن التدقيق في قرارات ايت الطالب الأخيرة تحتم على الأخير شرح “الواضحات” لتتجلى لنا ” المفضحات”

قبل ” الخصال ” كان لدى الاقليم مندوبا اسمه “أحمد واديش” الاخير الذي نقل الى جهة الشرق مديرا جهويا ( اللهم بارك وزد في ذلك ) ..القرار اتخد في غفلة من الجميع وشاقا في نفس الآن الى ان تم تعيين ” الخصال ” الذي سطر طريقة اشغال ستنتهي في غفلة من الجميع ايضا ..

الوزارة الوصية يطيب لها اتخاد اي قرار تراه مناسبا ونحن بدورنا يحق لنا القول ” واش ماحشوماش عليكم ..”ابي الجعد” بمدير مؤقت ..خريبكة بمدير مؤقت ..بني ملال بمدير جهوي مؤقت ..ومن المحتمل ..خريبكة بمندوب مؤقت كما جرت العادة ..واش خريبكة كديروا فيها “ليسكال” ..واش الوزارة كتشوف بعين الديمقراطية لكل الجهات أم ان الامر فيه تدخل ..واش الوزارة على علم بجوابات “المسؤول المؤقت” اذا اشتد عليه الحال …أنا غي مؤقت

ماغاديش نحملو المسؤولية كاملة للوزارة ..فالاكيد ان ايت الطالب سيجد ألف جواب لكل طروحاتنا ..هناك اشكال اكبر يزيد من المعاناة ..من يتكلم علينا بالقبة ؟

ان وزير الصحة خالد ايت الطالب لم يكن يوما محرجا بالبرلمان ..ولم يتصبب عرقا من صداع اي من البرلمانيين الخمسة بالإقليم ..ولم تنتفخ اوداجه غضبا من مهاجمة نوابنا الكرام له بالبرلمان …ولم يعدنا بأي شيء تحت طائلة ” الإلحاح البرلماني ” ..

ايت الطالب مرتاح البال من جهتنا ..هوما ساكتين عليه وهو ساكت علينا ..هوما شايفينها “نورمال” وهو زايد كيكلاشي فينا …

أمام هذا المنحى الخطير ..ساكنة خريبكة ستكون مجبرة لسلك سيناريو التغيير .. علينا أن نعمل ما نستطيع مستقبلا كي نعيد للسؤال عرشه المفقود و أهميته الضائعة بالبرلمان ..

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إننا مغيبون ..ياسادة !!!!

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