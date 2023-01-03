مباريات اليوم.. صدامات قوية في الجولة العاشرة و أبرزها لقاء خريبكة و الرجاء

2023-01-03 / 12:07
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هبة بريس ـ رياضة 

تنطلق عصر هذا اليوم مباريات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول، حيث برمجت العصبة الاحترافية ثلاث مباريات نهار اليوم.

و سيفتتح لقاء اتحاد طنجة و مولودية وجدة مباريات الجولة العاشرة في مباراة تعودنا على متعتها في السنوات الماضية، اللقاء تمت برمجته بداية من الرابعة عصرا لنهار اليوم.

ثاني اللقاء و المبرمج في السادسة و الربع مساءا، سيجمع بين فريقي حسنية أكادير و الدفاع الحسني الجديدي و ذلك بملعب أدرار بمدينة أكادير.

و ستختتم مباريات اليوم بقمة أولمبيك خريبكة و الرجاء الرياضي التي سيحتضنها مركب الفوسفاط بخريبكة، و هي المباراة المبرمجة بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا.

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