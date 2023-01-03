مطار مراكش الدولي

مطار مراكش المنارة.. أزيد من 4 ملايين مسافر حتى متم نونبر

2023-01-03 / 11:53
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هبة بريس

استقبل مطار مراكش – المنارة الدولي، إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، 4 ملايين و317 ألفا و946 مسافرا، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 74 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 (5 ملايين و873 ألفا و966 مسافرا).

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة لشهر نونبر لوحده، سجل مطار مراكش- المنارة الدولي معدل استرجاع بنسبة 97 بالمئة، حيث استقبل 552 ألفا و953 مسافرا، مقابل 571 ألفا و223 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

واستقبلت المطارات المغربية، إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، 18.467.415 مسافرا، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 80 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وأظهرت حصيلة حركة النقل الجوي، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى غاية متم شهر نونبر 2022، تمكن المطارات المغربية من تسجيل نمو في معدلات الاسترجاع بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، حيث تم استقبال 80 بالمئة من حركة المسافرين، و82 بالمئة من حركة الطائرات، وهو ما يمثل 18.467.415 مسافرا و157.687 حركة للطائرات بالنسبة لجميع المطارات.

وأشار المصدر، إلى أن المطارات المغربية استقبلت، خلال شهر نونبر الماضي لوحده، ما مجموعه 1.914.705 مسافرا، و15.341 رحلة جوية، أي ما يمثل معدل استرجاع تقدر نسبته، على التوالي، بـ 96 بالمئة بالنسبة للمسافرين، و92 بالمائة بالنسبة لحركة الطائرات بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019.

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