الصين تندد بـ”إجراءات كورونا” تفرضها دول ضد مسافريها

هبة بريس - وكالات

أدانت الصين، الثلاثاء، فرض حوالي 10 دول على المسافرين الآتين من أراضيها، إبراز فحص كورونا، محذرة من أنها سترد بـ”إجراءات مضادة”.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: “فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين، تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي، وتعد بعض الممارسات غير مقبولة”.

وحذرت المسؤولة من أن بكين قد “تتخذ إجراءات مضادة، مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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