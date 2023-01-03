البرلمانية الكرجي تدعو الحكومة لتخفيف معاناة الجالية مع شركات النقل البحري و الجوي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
دافعت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن الجالية المغربية المقيمة بالخارج لافتة الانتباه للمعاناة الكبيرة التي تكبدوها خلال الأشهر الفائتة مع شركات النقل الجوي و البحري.
الكرجي و في معرض تعقيبها على مداخلة وزير النقل و اللوجيستيك قالت: “للأسف الشديد عدد كبير من مغاربة العالم كانت لهم تجارب سيئة مع شركات النقل البحري و الجوي في الصيف الماضي”.
و أضافت البرلمانية الاشتراكية: “اليوم نريد النظر للمستقبل، عملية مرحبا القادمة ستكون اسثتنائية خصوصا بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي و ممكن تحطم كل الأرقام القياسية”.
الكرجي أضافت كذلك: “لاعبو الأسود عدد كبير منهم ينتمون لمغاربة المهجر، دارو النية مع وليد الركراكي و شفنا فين وصلو”، مضيفة: ” هي نفس النية لي دارتها الجالية مع بنك المغرب و شفنا الأرقام القياسية ديال التحويلات المالية”.
النائبة السالفة الذكر قالت في تعقيبها أيضا: “هي النية ذاتها لي دارت الجالية مع القضايا الوطنية من خلال عشرات الوقفات و المسيرات المدافعة عن الوطن و الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
و وجهت عائشة الكرجي رسالة للوزارة و الحكومة قائلة: “كنترجاوكم حتى نتوما تديرو معاهم النية و حميوهم من ممارسات بعض شركات الطيران و النقل البحري، و إيجاد صيغ تحفيزية لفائدة أطفالهم لمضاعفة ارتباطهم بوطنهم الأم، و لا نريد أن تتكرر تلك المشاهد الدرامية مثل ما وقع لبعض السيدات لي عندها كيلو و لا جوج زايدين كيمحنوها و يعذبوها و يجرجروها”.
2 تعليقات
أقسم بالله أنك على حق.
أنا واحد ممن يعانون من هذه المشاكل خصوصا مع الخطوط الملكية المغربية في التسعيرة المرتفعة أولا والتأخير المتكررة ثانيا.
فأنا مقيم في أفريقيا وعائلتي الصغيرة والكبيرة والت تعيش معي في بلد المهجر تحت سقف واحد تتكون من 12 فردا، وثمن التذكرة هو 11.000 درهم للفرد، فاحسبوها من فضلكم كم يلزمني عند أي عطلة للدخول للمغرب.
حرام، والله حرام.
على فكرة، أنا أتحمل مسؤولية كلامي هذا.
اثمنة في الصيف خارج القدرة الشرائية للمهاجر التي يتمنى زيارة بلده وصلة الرحيم.