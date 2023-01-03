البرلمانية الكرجي تدعو الحكومة لتخفيف معاناة الجالية مع شركات النقل البحري و الجوي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دافعت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن الجالية المغربية المقيمة بالخارج لافتة الانتباه للمعاناة الكبيرة التي تكبدوها خلال الأشهر الفائتة مع شركات النقل الجوي و البحري.

الكرجي و في معرض تعقيبها على مداخلة وزير النقل و اللوجيستيك قالت: “للأسف الشديد عدد كبير من مغاربة العالم كانت لهم تجارب سيئة مع شركات النقل البحري و الجوي في الصيف الماضي”.

و أضافت البرلمانية الاشتراكية: “اليوم نريد النظر للمستقبل، عملية مرحبا القادمة ستكون اسثتنائية خصوصا بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي و ممكن تحطم كل الأرقام القياسية”.

الكرجي أضافت كذلك: “لاعبو الأسود عدد كبير منهم ينتمون لمغاربة المهجر، دارو النية مع وليد الركراكي و شفنا فين وصلو”، مضيفة: ” هي نفس النية لي دارتها الجالية مع بنك المغرب و شفنا الأرقام القياسية ديال التحويلات المالية”.

النائبة السالفة الذكر قالت في تعقيبها أيضا: “هي النية ذاتها لي دارت الجالية مع القضايا الوطنية من خلال عشرات الوقفات و المسيرات المدافعة عن الوطن و الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

و وجهت عائشة الكرجي رسالة للوزارة و الحكومة قائلة: “كنترجاوكم حتى نتوما تديرو معاهم النية و حميوهم من ممارسات بعض شركات الطيران و النقل البحري، و إيجاد صيغ تحفيزية لفائدة أطفالهم لمضاعفة ارتباطهم بوطنهم الأم، و لا نريد أن تتكرر تلك المشاهد الدرامية مثل ما وقع لبعض السيدات لي عندها كيلو و لا جوج زايدين كيمحنوها و يعذبوها و يجرجروها”.

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