A person walks near a floral tribute to the late Brazilian soccer legend Pele, in front of Santos city hall, Sao Paulo state, Brazil December 31, 2022. REUTERS/Diego Vara

إنفانتينو يطالب جميع الدول بإطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها

2023-01-03 / 10:08
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هبة بريس - وكالات

سيطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من جميع دول العالم تسمية ملعب باسم الأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، كما أعلن رئيسه جاني إنفانتينو الذي حضر إلى البرازيل لحضور جنازة النجم الذي توفي الخميس عن “82 عاما”.

ووصل إنفانتينو إلى مدينة سانتوس في البرازيل للقيام بواجب التعزية للاعب، الذي يُعتبر على نطاق واسع الأعظم على الإطلاق في تاريخ اللعبة.

وقال إنفانتينو للصحافيين في ملعب فيلا بلميرو الذي كان مسرحا للاعب الذي يطلق عليه لقب “الملك” في تفجير موهبته لأول مرة أمام العالم: سنطلب من كل دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم باسم بيليه.

كان إنفانتينو من بين أول من ألقوا التحية أمام النعش المفتوح لبيليه والذي تم عرضه في منتصف الملعب في ملعب فيلا بلميرو إلى جانب رؤساء اتحادات كرة القدم في أميركا الجنوبية والاتحاد البرازيلي للعبة.

وأضاف إنفانتينو: نحن هنا بحزن شديد، بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم.

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