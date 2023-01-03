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ترويج “الماحيا” والمشروبات الكحولية يجر شخصين للاعتقال بالسمارة

2023-01-03 / 09:40
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هبة بريس

أوقفت عناصر الدائرة الثانية للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، شخصين يبلغان من العمر 23و36 سنة، أحدهما مبحوث عنه، وذلك لاشتباه تورطهما في قضية تتعلق بتحضير وترويج مسكر “الماحيا” والمشروبات الكحولية.

وقد أمكن إيقاف المشتبه فيهما على مستوى الحي الحسني بمدينة السمارة، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنهما عن حجز 250 لترا من المواد المخمرة، علاوة على أربع قنينات من المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى لترين ونصف من صافي مسكر ماء الحياة جاهزة للترويج، كما جرى حجز مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

هذا وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهما، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهاته القضية.

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‫9 تعليقات

  2. على الإدارة العامة للأمن الوطني أن تقوم بحملات أمنية مكثفة من أجل اعتقال مروجي السموم الضارة ..

  5. رسالة الى كل المراهقين الابتعاد عن هاته السموم الضارة التي تلحق الأذى بالانسان..

  6. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من هذه النماذج المضرة بالمجتمع..

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