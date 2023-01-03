المغرب ضمن أفضل الوجهات السياحية لسنة 2023

هبة بريس

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن المغرب يوجد ضمن أفضل الوجهات العالمية في عام 2023، وذلك حسب خبراء في قطاع السياحة.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أنه “حتى قبل أن يلفت البلد، الواقع في شمال إفريقيا، انتباه العالم بأسره خلال كأس العالم، كان المغرب قد برز باعتباره وجهة للسفر ذائعة الصيت”.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لوكالة الأسفار “إنتريبيد ترافل” (Intrepid Travel)، جيمس ثورنتون، “نتوقع أن يواصل المغرب تحقيق شعبية لا تصدق في عام 2023، بالنظر إلى الزيادة في الرحلات الجوية نحو هذه الوجهة وإمكانية الخروج وخوض تجارب رائعة في غضون أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين”، مشيرا إلى أن المغرب، يعد حاليا، البلد الذي يسجل أكبر عدد من الحجوزات لدى الوكالة.

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