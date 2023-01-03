طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية على السهول الشمالية للمحيط الأطلسي، إضافة إلى تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب-الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و 04 درجات بالأطلس وبسفوحه الشرقية، وكذا بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و 08 درجات بالريف وشمال المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و 17 درجة بالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 08 و 12 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وهائجا شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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