التونسي النفطي مدربا للوداد خلفا لعموتة

2023-01-02 / 22:21
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدرب التونسي المهدي النفطي خلفا للحسين عموتة.

ووقع النفطي، المولود لأم مغربية وأب تونسي كما يحمل الجنسية الفرنسية، عقدا لتدريب بطل أفريقيا والمغرب في منزل رئيس النادي بالدار البيضاء في انتظار الكشف الرسمي عن التفاصيل ومدة التعاقد في وقت لاحق.

وسبق للنفطي المتوج بكأس أمم أفريقيا 2004 على حساب المغرب اللعب إلى جوار وليد الركراكي مدرب الوداد السابق ومنتخب المغرب الحالي في نادي ريسنغ سانتاندر الإسباني.

ولعب النفطي لعدة أندية فرنسية وإسبانية ودرب أندية صغيرة في إسبانيا آخرها ليفانتي لمدة خمسة أشهر.

وبجانب الدفاع عن لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا سيخوض النفطي اختبار كأس العالم للأندية التي ستقام بالرباط وطنجة بداية شهر/ فبراير القادم ليكرر نفس موقف مواطنه المخضرم فوزي البنزرتي عام 2013 حين عين مدربا للرجاء قبل أسبوع من بداية كأس العالم للأندية التي خاض بطل المغرب مباراتها النهائية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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‫9 تعليقات

  2. بخلاف البنزرتي لا اتفق مع الوداد و الرجاء التعاقد مع اي مدرب تونسي….. واعتقد أن الكرة المغربية متقدمة كثيرا على نظيرتها التونسية فكيف نتجه إلى مدرب أجنبي وعندنا مدربون أكثر كفاءة بكثير….المهم أعتقد أن الفشل سيكون نصيبه والضحية فريق الوداد.

  8. المدرب المغربي و صل لنصف نهائي كأس العالم
    ولازلنا نستعين بالمدرسة التونسية
    بالآحرى توانسة هم للي عليهم يستافدو منا
    لانستتمر في انجزاتنا

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