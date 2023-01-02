أزيد من 186 ألف مسافر عبروا مطار الحسن الأول بالعيون

هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون 186 ألفا و124 مسافرا خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2022، حسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في بلاغ حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل نسبة استرجاع بلغت 80 في المئة بالنسبة للمسافرين مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، التي سجلت عبور 233 ألفا و108 مسافرين.

كما استقبل هذا المطار، خلال شهر نونبر فقط، 19 ألفا 501 مسافرا مسجلا بذلك استرجاع بنسبة 81 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 التي سجلت عبور 23 ألفا و978 مسافرا.

وحسب المصدر ذاته، فقد استقبلت المطارات المغربية خلال شهر نونبر 2022 ما مجموعه مليون و914 ألفا و705 مسافرا 15 ألفا و341 رحلة جوية، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر على التوالي بـ 96 في المئة بالنسبة للمسافرين، و92 في المئة بالنسبة لحركة الطائرات، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وبالنسبة لحصيلة حركة النقل الجوي منذ بداية السنة إلى غاية متم شهر نونبر 2022، فقد تمكنت المطارات المغربية من تسجيل نمو لنسب الاسترجاع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، حيث تم استقبال 80 في المئة من حركة المسافرين، و82 في المئة من حركة الطائرات، وهو ما يمثل 18 مليون و467 ألف و415 مسافرا، و157 ألفا و687 حركة للطائرات بالنسبة لجميع المطارات.

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