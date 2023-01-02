ليفربول يتجرع الخسارة الأولى في العام 2023

2023-01-02 / 21:25
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هبة بريس

تجرع فريق ليفربول خسارة قاسية أمام مضيفه برينتفورد 3-1 اليوم الاثنين، في المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف الفائز كل من الفرنسي كوناتيه بالخطأ في مرمى فريقه (19) وويسا من الكونغو الديمقراطية والكاميروني مبيومو (42 و84)، فيما سجّل تشامبرلاين هدف ليفربول الوحيد (50).

وازدادت الشكوك مجددا بشأن وضعية كتيبة يورغن كلوب في الدوري الإنجليزي، وواصل برينتفورد نتائجه الجيدة، عندما تجنب برينتفورد الخسارة للمباراة السادسة تواليا في المسابقة.

وبهذا الفوز الثمين، رفع برينتفورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز السادس مؤقتا أيضا.

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‫8 تعليقات

  1. فريق بدون روح من اول يوم في الدوري الكل سيء اتمنى ان يحصل ليفربول على المركز العاشر

  6. بصراحه نونيز لاعب ممتاز جدا وتحركاته خطيرة فقط يحتاج مدرب كبير ينصحه بالاعتزال ❤️

  8. وغداً سيسقط النادي الذي نعشقه ريال مدريد مع نادي لا نعرف إسمه 😂😂
    ولا نعلم لماذا الريال لايهتم بهذي البطولة بذات 😅

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