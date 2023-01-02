ليفربول يتجرع الخسارة الأولى في العام 2023

هبة بريس

تجرع فريق ليفربول خسارة قاسية أمام مضيفه برينتفورد 3-1 اليوم الاثنين، في المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف الفائز كل من الفرنسي كوناتيه بالخطأ في مرمى فريقه (19) وويسا من الكونغو الديمقراطية والكاميروني مبيومو (42 و84)، فيما سجّل تشامبرلاين هدف ليفربول الوحيد (50).

وازدادت الشكوك مجددا بشأن وضعية كتيبة يورغن كلوب في الدوري الإنجليزي، وواصل برينتفورد نتائجه الجيدة، عندما تجنب برينتفورد الخسارة للمباراة السادسة تواليا في المسابقة.

وبهذا الفوز الثمين، رفع برينتفورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز السادس مؤقتا أيضا.

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