ليفربول يتجرع الخسارة الأولى في العام 2023
هبة بريس
تجرع فريق ليفربول خسارة قاسية أمام مضيفه برينتفورد 3-1 اليوم الاثنين، في المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل أهداف الفائز كل من الفرنسي كوناتيه بالخطأ في مرمى فريقه (19) وويسا من الكونغو الديمقراطية والكاميروني مبيومو (42 و84)، فيما سجّل تشامبرلاين هدف ليفربول الوحيد (50).
وازدادت الشكوك مجددا بشأن وضعية كتيبة يورغن كلوب في الدوري الإنجليزي، وواصل برينتفورد نتائجه الجيدة، عندما تجنب برينتفورد الخسارة للمباراة السادسة تواليا في المسابقة.
وبهذا الفوز الثمين، رفع برينتفورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز السادس مؤقتا أيضا.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
8 تعليقات
فريق بدون روح من اول يوم في الدوري الكل سيء اتمنى ان يحصل ليفربول على المركز العاشر
مدرب مقزز مع لاعبين خسارة يلعبو في فريق اسمو ليفربول
في عالم كرة القدم خط الوسط هو قلب الفريق
مدرب فاشل صفقات فاشلة
الطريقة لغادر فيها ساديو ماني كانت لعنة على ليفربول 💔
بصراحه نونيز لاعب ممتاز جدا وتحركاته خطيرة فقط يحتاج مدرب كبير ينصحه بالاعتزال ❤️
” الكبار لاتسقط ” وخير دليل “ريال مدريد”
وغداً سيسقط النادي الذي نعشقه ريال مدريد مع نادي لا نعرف إسمه 😂😂
ولا نعلم لماذا الريال لايهتم بهذي البطولة بذات 😅