“السكوري عن “فاجعة مير اللفت”..الحكومات السابقة لم تقدم حلولا

هبة بريس _ الرباط

حمل يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات مسؤولية انقلاب قارب للهجرة غير النظامية وحصول ضحايا الى الحكومات السابقة

ورفض السكوري استغلال الفواجع في السياسة حيث قال :“هي أحداث مأساوية تترك أثرا كبيرا في نفوس جميع المغاربة، والكل معبأ من أجل حل مشاكل المغاربة”، معتبرا أن “الحكومات السابقة لم تقدم شيئا لجهة واد نون”.

وأضاف أن الحكومة الحالية لها “مجهود وصدق، ولا نريد استعمال الفواجع لأغراض سياسوية، بل العمل في إطار جدي وأن نقول الحقيقة كاملة، وليس فقط جزءا منها”.

الى ذلك يعرف أن حصيلة ضحايا حادث انقلاب قارب للهجرة غير النظامية بسواحل مير اللفت بلغت 13 شخصا، من بينهم امرأة ورجل مسن، فيما بلغ عدد المرشحين الذين تم إنقاذهم 24 شخصا، كلهم في العشرينات من العمر، إضافة إلى قاصر يبلغ 16 سنة وعشرة أشهر

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