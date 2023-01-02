قرار…جمهور الرجاء ممنوع من التنقل إلى خريبكة
هبة بريس _ خريبكة
قررت سلطات جهة الدار البيضاء سطات منع تنقل جمهور فريق الرجاء الرياضي لحضور مباراة فريقه أمام مضيفه أولمبيك خريبكة، المرتقبة يوم الثلاثاء 3 يناير 2023، في ملعب “الفوسفاط” بمدينة خريبكة، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساء.
وأعلن نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، في بلاغ له، توصله بقرار صادر عن والي جهة الدار البيضاء سطات، يعلن فيه منع جمهور فريق الرجاء الرياضي من التنقل إلى مدينة خريبكة لحضور مباراة فريقه أمام مضيفه الأولمبيك المحلي.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your
site. It appears like some of the written text within your posts are
running off the screen. Can somebody else please comment and
let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my browser because
I’ve had this happen previously. Kudos
Take a look at my website :: khóa học giao tiếp tiếng anh