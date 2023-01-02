Supporters of Raja Club Athletic chant slogans and wave their flags as they attend a Moroccan Botola football match between Raja and Mouloudia Oujda in Casablanca on January 22, 2020. - From Casablanca to Algiers via Tunis, the chants belted out across football stadiums echo young North African fans' frustrations unrelated to the highs and lows of the beautiful game itself. Chants of "F'bladi delmouni!" ("Oppressed in my country!") at the demonstrations that have been commonplace in Algeria since last year originated on the noisy terraces manned by the ultras of Morocco's Raja Casablanca. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

قرار…جمهور الرجاء ممنوع من التنقل إلى خريبكة

2023-01-02 / 18:34
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هبة بريس _ خريبكة

قررت سلطات جهة الدار البيضاء سطات منع تنقل جمهور فريق الرجاء الرياضي لحضور مباراة فريقه أمام مضيفه أولمبيك خريبكة، المرتقبة يوم الثلاثاء 3 يناير 2023، في ملعب “الفوسفاط” بمدينة خريبكة، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساء.

وأعلن نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، في بلاغ له، توصله بقرار صادر عن والي جهة الدار البيضاء سطات، يعلن فيه منع جمهور فريق الرجاء الرياضي من التنقل إلى مدينة خريبكة لحضور مباراة فريقه أمام مضيفه الأولمبيك المحلي.

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