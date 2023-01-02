قرار…جمهور الرجاء ممنوع من التنقل إلى خريبكة

هبة بريس _ خريبكة

قررت سلطات جهة الدار البيضاء سطات منع تنقل جمهور فريق الرجاء الرياضي لحضور مباراة فريقه أمام مضيفه أولمبيك خريبكة، المرتقبة يوم الثلاثاء 3 يناير 2023، في ملعب “الفوسفاط” بمدينة خريبكة، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساء.

وأعلن نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، في بلاغ له، توصله بقرار صادر عن والي جهة الدار البيضاء سطات، يعلن فيه منع جمهور فريق الرجاء الرياضي من التنقل إلى مدينة خريبكة لحضور مباراة فريقه أمام مضيفه الأولمبيك المحلي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0