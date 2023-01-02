The daughter of Brazilian football legend Pele, Kelly Cristina (L), attends his father's wake at the Urbano Caldeira stadium in Santos, Sao Paulo, Brazil on January 2, 2023. - Brazilians bid a final farewell this week to football giant Pele, starting Monday with a 24-hour public wake at the stadium of his long-time team, Santos. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

من موقع العزاء.. رئيس الفيفا يطلب ملعبا باسم بيليه بـ”كل دولة في العالم”

2023-01-02 / 18:25
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هبة بريس _ وكالات

سيطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من جميع دول العالم تسمية ملعب بإسم الأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، كما أعلن رئيسه جاني إنفانتينو، الذي حضر إلى البرازيل لحضور جنازة النجم، الذي توفي الخميس عن 82 عاما.

ووصل إنفانتينو إلى مدينة سانتوس في البرازيل للقيام بواجب التعزية للاعب الذي يُعتبر على نطاق واسع الأعظم على الإطلاق في تاريخ اللعبة.

وقال إنفانتينو للصحفيين في ملعب فيلا بلميرو، الذي كان مسرحا للاعب الذي يطلق عليه لقب “الملك” في تفجير موهبته لأول مرة أمام العالم “سنطلب من كل دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم بإسم بيليه”.

كان إنفانتينو من بين أول من القوا التحية أمام النعش المفتوح لبيليه، الذي تم عرضه في منتصف الملعب في ملعب فيلا بلميرو، إلى جانب رؤساء اتحادات كرة القدم في أميركا الجنوبية والاتحاد البرازيلي للعبة.

وأضاف إنفانتينو “نحن هنا بحزن شديد، بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم”. كان فيفا قد رفع أعلام دول العالم الجمعة خارج مقره الرئيسي في زيوريخ تكريما لبيليه، علما بأن الاتحاد الدولي كان اختار بيليه أعظم لاعب في القرن العشرين.

وتوفي بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، في مستشفى في ساو باولو بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وسيجوب جثمان الراحل شوارع سانتوس، الثلاثاء، قبل أن تبدأ مراسم دفن خاصة بالعائلة.

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‫9 تعليقات

  4. الملاعب تبنى من أموال دافعي الضرائب ، ليس من حق الفيفا هكذا قرار على أحد ،الا إذا بنت ملعب في كل دولة و تسميته بهذا الاسم

  5. مش افضل لاعب في التاريخ على
    اي اساس هوه لاعب أسطورة فقط حقق ٣ كؤوس عالم ومسيرته كلها في دوري الشوارع البرازيلي

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