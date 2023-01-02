A general view shows the Vila Belmiro stadium before the start of the wake for Brazilian soccer legend Pele in Santos city, in Sao Paulo on January 2, 2023. - A 24-hour wake for Pele will be held at Vila Belmiro stadium in Santos starting January 2, following by what is expected to be a massive funeral procession through the city before his burial at Santos's Necropole Memorial Cemetery in a private ceremony on January 3. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

جثمان “الملك بيليه” يصل إلى ملعب سانتوس لإلقاء النظرة الأخيرة عليه

2023-01-02 / 18:22
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هبة بريس

وصل جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إلى ملعب نادي سانتوس؛ استعدادا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.

وكان الجثمان قد غادر مستشفى ألبيرت آينشتاين في مدينة ساو باولو في موكب مهيب، متوجهاً إلى سانتوس، حيث ستقام هناك المراسم الأخيرة في ملعب الفريق الذي صنع معه التاريخ وأمضى فيه معظمَ مسيرته الكروية.

وسيبقى جثمان بيليه في الملعب ليوم كامل، لإتاحة الفرصة للجميع لإلقاء نظرة الوداع على اللاعب الأسطورة، الذي فارق الحياة قبل أيام، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان موكب نقل جثمان “الجوهرة السوداء” قد تحرك، وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة، واستغرقت رحلة الموكب لمسافة 80 كيلومترا حوالي ساعتين.

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‫12 تعليقات

  5. نسأل الله حسن الخاتمة…. الحمد الله حمدا كثيرا على نعمة الإسلام…اللهم أحيينا مسلمين وأمتنا مسلمين وأحشرنا في زمرة فقراء المسلمين.

  7. لله الحمد والشكر على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة
    اللهم أعز الإسلام والمسلمين

  9. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
    اللهم لا نريد أن نموت إلا على ما يرضيك

  12. لا حول ولاقوة الا بالله الحمد لله حمدا كثيرا على نعمه الاسلام اللهم حسن الخاتمة يارب العالمين

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