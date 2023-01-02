جثمان “الملك بيليه” يصل إلى ملعب سانتوس لإلقاء النظرة الأخيرة عليه
هبة بريس
وصل جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إلى ملعب نادي سانتوس؛ استعدادا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.
وكان الجثمان قد غادر مستشفى ألبيرت آينشتاين في مدينة ساو باولو في موكب مهيب، متوجهاً إلى سانتوس، حيث ستقام هناك المراسم الأخيرة في ملعب الفريق الذي صنع معه التاريخ وأمضى فيه معظمَ مسيرته الكروية.
وسيبقى جثمان بيليه في الملعب ليوم كامل، لإتاحة الفرصة للجميع لإلقاء نظرة الوداع على اللاعب الأسطورة، الذي فارق الحياة قبل أيام، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان موكب نقل جثمان “الجوهرة السوداء” قد تحرك، وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة، واستغرقت رحلة الموكب لمسافة 80 كيلومترا حوالي ساعتين.
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12 تعليقات
الحمد لله على نعمة الاسلام
الحمد لله على نعمة الاسلام إكرام الميت ذفنه
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
الحمد لله على نعمة الإسلام
نسأل الله حسن الخاتمة…. الحمد الله حمدا كثيرا على نعمة الإسلام…اللهم أحيينا مسلمين وأمتنا مسلمين وأحشرنا في زمرة فقراء المسلمين.
إكرام الميت دفنه ،حق الميت على الحي دفنه ..الحمد لله على نعمة الاسلام
لله الحمد والشكر على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة
اللهم أعز الإسلام والمسلمين
الحمد لله الذى أنعم علينا بنعمة الاسلام
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
اللهم لا نريد أن نموت إلا على ما يرضيك
الحمدلله على نعمة الإسلام
كل شيء هالك الا وجهه.الجمد لله على نعمة الاسلام
لا حول ولاقوة الا بالله الحمد لله حمدا كثيرا على نعمه الاسلام اللهم حسن الخاتمة يارب العالمين