جثمان “الملك بيليه” يصل إلى ملعب سانتوس لإلقاء النظرة الأخيرة عليه

هبة بريس

وصل جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إلى ملعب نادي سانتوس؛ استعدادا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.

وكان الجثمان قد غادر مستشفى ألبيرت آينشتاين في مدينة ساو باولو في موكب مهيب، متوجهاً إلى سانتوس، حيث ستقام هناك المراسم الأخيرة في ملعب الفريق الذي صنع معه التاريخ وأمضى فيه معظمَ مسيرته الكروية.

وسيبقى جثمان بيليه في الملعب ليوم كامل، لإتاحة الفرصة للجميع لإلقاء نظرة الوداع على اللاعب الأسطورة، الذي فارق الحياة قبل أيام، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان موكب نقل جثمان “الجوهرة السوداء” قد تحرك، وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة، واستغرقت رحلة الموكب لمسافة 80 كيلومترا حوالي ساعتين.

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