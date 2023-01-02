خريبكة : ” الافراغ ” يقلق ساكنة ومطالب بفتح قنوات الحوار

هبة بريس _ خريبكة

توصلت ساكنة ب حي “م ش ف ” بإشعارات تخبر اصحابها بعدم رغبة المجمع الشريف للفوسفاط في تجديد عقد الكراء ومفاده بالنص ” وحيث أن عقد الكراء المبرم بينكم وبين موكلي هو عقد محدد المدة وينص في إنهائه شريطة إشعار الطرف الآخر شهرا قبل إنتهاء المدة المحددة ”

ويضيف الأشعار ” وتبعا لذلك فإن موكلي ( م ش ف ) يشعركم برغبة في عدم تحديد العقد ويمهلكم شهرا كاملا من أجل إفراغ المحل بصفتك الشخصية أو من يقوم مقامكم تحت طائلة اللجوء ال القضاء ”

الموضوع اعلاه نزل على الساكنة المحددة بالعشرات كالصاعقة التي تنذر بتداعيات اجتماعية ونفسية خطيرة سيما وأن الموضوع يتعلق بشريحة مجتمعية تعيش على فتات ” التقاعد ” بل و” أرامل ” تسحقهن نكبات الحياة الصعبة

“هبة بريس” جالست بعض الأسر التي قالت في مجمل تعليقاتها على الموضوع أن ( م ش ف ) ظل لزمن كبير قطاع مواطن / إيجابي/ تنموي/ يسعى جاهدا للرقي بالمدينة والنواحي بل ويعكس صورة القطاع الذي يمد يده في كل المناسبات إلى العطاء والتمكين إلا أنه في هذه المناسبة بالضبط يكاد يكون قد اقترب من جر أسر بالعشرات نحو أزمات لا حصر لها سيتكبدها الصغير قبل الكبير .

متقاعد قال لهبة بريس ” أكثر من 40 سنة ونحن نعيش هنا ..لقد صرنا جزء من هذا المكان واولادنا ليست لهم أي قابلية بمغادرة هذا التاريخ ..إننا كنا ننتظر الأحسن والأجمل لكننا نتفاجأ بإشعار حول حياتنا لجحيم بل وكان له تأثير قاس على نفسية الأبناء الذين أصبح موضوع ” الإفراغ ” كابوس يهدد مشوارهم الدراسي .

متقاعد آخر أفصح بالقول ” لم يكن لنا يوما أدنى شك في إيجابية قطاع ” مصطفى التراب ” بل كنا على اقتناع تام أن ( م ش ف) ساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة والبلاد بصفة عامة ..وبالرغم من اتخاده قرار من شأنه أن يجهز علينا نمني الأمل أن تفتح الإدارة المعنية قنوات الحوار معنا … نحن ننتظر أن نكون جزء من الحلول بدل تهميشنا ووضعنا أمام الأمر الواقع .. ”

متضرر آخر من القرار قال بصوت مهزوز ” ..عشنا هنا لما يقارب 50 سنة وكنا نأمل ان نجازى على اعتبار اننا كنا جزء من التنمية وقدمنا كل ثمين لأجيال اليوم ..الخيبة اننا صرنا نعيش الكدر والخوف من قرار نعتبره سيجهز علينا بالمرة … نتمنى ان يعاد النظر في القرار ونحن جاهزون لتسطير الحلول بالتوافق الإيجابي ”

واذا تم جمع كل التدخلات في رافد واحد فسنجدها تصب في خانة رفض قرار ” الإفراغ مع مطالبة ادارة ” الاوسيبي ” بفتح قنوات الحوار للوصول الى حلول مشتركة توافقية تضمن حق الادارة من جهة و تحترم رغبات الساكنة بصفتها مكترية لمساكن عمرت فيها طويلا الى حد ان أصبح الاباء اجدادا والابناء اباء ..

والجيد في الموضوع بصفة عامة ان الجميع يثني على فاعلية المكتب الشريف للفوسفاط ويقر بإيجابيته وسعيه الحثيث لخلق التنمية ..نعم يعترف الكل بهذا مع مطالبتهم بالجلوس من اجل الحوار على اعتبار ان الموضوع اكبر من قرار ..فهو الحياة _ يقول بعض من تحدث الينا

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