الملك معزيا في “عبد الرؤوف”: “الراحل بصم على مسار فني متألق” 

2023-01-02 / 17:33
0
هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد الرحيم التونسي.

ومما جاء في هذه البرقية “فقد تلقينا بعميق التأثر، النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضاه، الفنان الكوميدي القدير المرحوم عبد الرحيم التونسي، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس لأسرة الراحل، ومن خلالها لكافة أهلها وذويها، ولأسرة الفقيد الفنية الكبيرة، عن أحر تعازيه وصادق مواساته في فقدان أحد رواد الفن المسرحي الكوميدي الهادف بالمغرب، والمشهود له بالأصالة والإبداع، مستحضرا، بكل تقدير، ما كان يتحلى به، رحمه الله، من دماثة الخلق، ومن روح إبداعية مرحة، برع في تجسيدها في شخصيته التلقائية “عبد الرؤوف”، والتي بصم بها على مسار فني متألق واستطاع من خلالها أن يشد إليه جمهورا عريضا من محبي وعشاق أسلوبه الفكاهي الراقي والمتميز لعقود.

وأضاف الملك محمد السادس “فالله تعالى نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده، ويسكنه فسيح جنانه، ويجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس

تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس

2023-01-02 / 19:01
Photo of من موقع العزاء.. رئيس الفيفا يطلب ملعبا باسم بيليه بـ”كل دولة في العالم”

من موقع العزاء.. رئيس الفيفا يطلب ملعبا باسم بيليه…

2023-01-02 / 18:25
Photo of خريبكة : ” الافراغ ” يقلق ساكنة ومطالب بفتح قنوات الحوار

خريبكة : ” الافراغ ” يقلق ساكنة ومطالب بفتح…

2023-01-02 / 18:20
Photo of الصديقي: 270 جماعة قروية استفادت من التحفيظ الجماعي المجاني

الصديقي: 270 جماعة قروية استفادت من التحفيظ الجماعي المجاني

2023-01-02 / 17:00
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

2023-01-02 / 16:39
Photo of أراضي الجموع.. الصديقي: “نشتغل على مشاريع مع وزارة الداخلية”

أراضي الجموع.. الصديقي: “نشتغل على مشاريع مع وزارة الداخلية”

2023-01-02 / 16:35
Photo of وزير الفلاحة: نجحنا في تغطية الحاجيات الغذائية وطنيا

وزير الفلاحة: نجحنا في تغطية الحاجيات الغذائية وطنيا

2023-01-02 / 16:17
Photo of الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف شخص اعتدى على مواطنين

الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف شخص اعتدى على مواطنين

2023-01-02 / 15:57
Photo of مديرية الأدوية والصيدلة تعقد لقاءً تشاورياً مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

مديرية الأدوية والصيدلة تعقد لقاءً تشاورياً مع المجلس الوطني…

2023-01-02 / 15:22
Photo of حمضي: التدابير التي اتخذها المغرب تجاه مسافري الصين “احترازية”

حمضي: التدابير التي اتخذها المغرب تجاه مسافري الصين “احترازية”

2023-01-02 / 14:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق