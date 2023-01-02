وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن تاريخ استضافة المغرب “قمة النقب”

2023-01-02 / 17:22
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هبة بريس

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن “المغرب سيستضيف “قمة النقب الثانية” لوزراء الخارجية في مارس المقبل”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوهين، الذي تولى منصبه ضمن حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية الجديدة، قوله إن “القمة سيستضيفها المغرب، وأنه يعتزم حضور القمة التي تعقد في مارس المقبل”.

وأضاف: “من المقرر عقد اجتماع عمل لمدراء وزارات الخارجية في أبوظبي الأسبوع المقبل استعدادا لقمة أخرى لوزراء الخارجية مثل تلك التي عقدت في سديه بوكير بمدينة النقب جنوبي اسرائيل في مارس من العام الماضي، والتي من المقرر عقدها في المغرب في مارس القادم”، متابعا: توسيع الاتفاقيات لضم دول أخرى ليس مسألة “إذا” وإنما مسألة “متى”.

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‫7 تعليقات

  4. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

  6. مزيدا من التقدم والازدهار للمملكة المغربية الشريفة واسرائيل نحن مسرورون الى الأمام ..

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