الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف شخص اعتدى على مواطنين

هبة بريس

اضطر موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة الدراجيين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، أمس الأحد، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية تبدو عليه علامات الخلل العقلي، يبلغ من العمر 30 سنة، عرض المواطنين وعناصر الأمن لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض وأداة راضة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية، بتهديد المارة وتعريض أحدهم للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بمدينة صفرو.

وأكد المصدر نفسه، أن المصالح الأمنية تدخلت على الفور من أجل توقيفه، غير أنه رفض الامتثال وعرض أحد عناصر الوقاية المدينة وموظف شرطة لاعتداء جسدي باستعمال سكين وقضيب حديدي، الأمر الذي اضطر أحد عناصر الدورية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وحسب البلاغ، فقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء والعصي المستعملة في هذا الاعتداء.

وجرى نقل المشتبه فيه، فضلا عن الشخص المصاب وموظفي الشرطة والوقاية المدينة، إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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