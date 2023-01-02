الملك: حريصون على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة كوبا

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس جمهورية كوبا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز عن أحر التهاني والمتمنيات للشعب الكوبي بمزيد النماء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بجمهورية كوبا خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا، وترسيخا لجسور التعاون جنوب – جنوب”.

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