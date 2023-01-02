وزير الثقافة عن الراحل “عبد الرؤوف”:”فقدنا أحد أهرام الكوميديا بالمغرب”

2023-01-02 / 14:56
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هبة بريس - الرباط

نشر وزير الثقافة والتواصل والشباب، محمد المهدي بنسعيد، تعزية في وفاة الفنان المغربي عبد الرحيم التونسي المعروف ب”عبد الرؤوف”.

وقال بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا في وزارة الشباب والثقافة والتواصل نبأ وفاة المرحوم عبد الرحيم التونسي المعروف ب”عبدالرؤوف”، أحد أهرام الكوميديا بالمغرب، عن سن يناهز 86 بعد صراع طويل مع المرض.”

وبهذه المناسبة الأليمة، يضيف الوزير، “أتقدم نيابة عن كل أطر الوزارة بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه ويرزقهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.”

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‫9 تعليقات

  4. والذين اذا أصابتهم مصيبة يقولوا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  9. يغادرنا الى دار البقاء احد أعمدة وركائز فن الكوميديا والضحك في المغرب ..

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