التنسيقيات التعليمية تعلن عن إضراب وطني يومي 2 و 3 يناير الجاري

2023-01-02 / 13:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين خارج السلم والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التقاعد والتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03 عن خوض أشكال نضالية مع بداية سنة 2023.

التنسيقيات المذكورة دعت في بلاغ مشترك لها، كافة الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في الإضراب الوطني المزمع تنظيمه 2 و3 يناير 2023، مع مقاطعة تسليم أوراق الفروض للإدارة.

كما أعلنت عن مقاطعة تسليم النقط للإدارة في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط)، مع مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به (مسك النقط، مسك الغياب، التوجيه..)، بالإضافة إلى مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما.

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