تقرير: الجزائر أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل حرب دبلوماسية ضد المغرب

2023-01-02 / 13:03
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هبة بريس

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن السلطات الجزائرية، أنفقت خلال السنوات المنصرمة أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل حرب دبلوماسية ضد المغرب.

وذكرت المجلة في تقرير لها، أن حكام الجارة الشرقية، أنفقوا ملايين الدولارات على جماعات الضغط بهدف الإضرار بمصالح المغرب في القارة الإفريقية وتلميع صورتها من خلال تنظيم رحلات وإقامة منتديات ومؤتمرات للترويج لجبهة البوليساريو ومحاولة تصدير صورة مغلوطة عن المغرب.

وأضاف ذات التقرير، أن شركة أمريكية متخصصة في التحكيم الدولي حازت على حصة كبيرة من المال الجزائري، إذ حققت أرباحا بلغت 420 ألف دولار، وحوالي 210 آلاف دولار بين أكتوبر من عام 2019 ومارس من عام 2021 .

وذكر التقرير إسم عضو بالكونغرس الأمريكي، الذي زار الجزائر مؤخرا ويعتبر داعما كبيرا لأطروحة البوليساريو داخل الكونغرس الأمريكي، لافتا إلى محاولات لوبيات مقربة من الجزائر دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى البحث عن مواقع بديلة لأكبر تدريبات عسكرية في إفريقيا بعيدا عن المغرب كمضيف سنوي للتدريبات ».

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