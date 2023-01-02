الفاتيكان.. بدء مراسم وداع البابا بنديكتوس السادس عشر

2023-01-02 / 11:00
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هبة بريس - وكالات

انطلقت اليوم الاثنين، مراسم وداع بابا الفاتيكان “الفخري” بنديكتوس السادس عشر، في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

وحضر مراسم الوداع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، وعدد من الوزراء، وعدد كبير من رواد الكنيسة الكاثوليكية، حيث تجمعوا أمام كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، التي تعتبر الكنيسة الرئيسية للطائفة الكاثوليكية حول العالم، وعرض جثمان البابا بنديكتوس أمام منبر برنيني البابوي وسط الكاتدرائية.

وستستمر مراسم الوداع 3 أيام حتى الـ 5 من يناير، وستقام بعدها مراسم الجنازة التي سيترأسها بابا الفاتيكان الحالي فرنسيس، وسيتم دفن بنديكتوس السادس عشر، في سرداب تحت مذبح الكاتدرائية، إلى جوار سلفه الراحل يوحنا بولس الثاني.

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تعليق واحد

  1. هؤلاء،البابات ضلوا واضلوا النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة انهم مشركون حقا ولايجوز العزاء لهؤلاء الضالين

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