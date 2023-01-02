صبري و الكزاز و البرينسي.. الكاف تختار ثلاث حكام مغاربة لمباريات “الشان” بالجزائر

هبة بريس ـ رياضة

أفصحت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة الحكام الذين سيقودون مباريات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين و التي ستحتضنها الجارة الشرقية بعد أيام.

و تضمنت القائمة التي أعلنها الموقع الرسمي للكاف تواجد ثلاث أسماء مغربية، يقودها كريم صبري الذي سيقود المباريات كحكم رئيسي، من بين 18 حكما جرى انتقاؤهم من مختلف بلدان القارة السمراء.

كما شهدت لائحة حكام غرفة الفار تواجد إسمين مغربين من أصل 12 حكما للفار سيديرون الدورة، و هم سمير الكزاز و زكرياء البرينسي.

*الصورة من الأرشيف

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