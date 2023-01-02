تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يؤديان العمرة

2023-01-02 / 10:46
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هبة بريس - وكالات

نشرت المغربية بسمة بوسيل مجموعة من الصور على حسابها الشخصي في موقع “إنستغرام” وثّقت من خلالها زيارتها لبيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة مع زوجها المطرب تامر حسني.

ظهر الثنائي داخل الحرم المكي الشريف تزامناً مع بداية العام الميلادي الجديد 2023، وعلقت بسمة بوسيل على الصور بالقول: “اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك”.

وعلقت على أحد الفيديوهات قائلة: “لا يمكنني أن أسأل عن بداية أفضل”.

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