العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولة الحادية عشر من البطولة الوطنية

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم عن برنامج الجولة الحادية عشر من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول و التي تقرر أن تجرى نهاية الأسبوع الحالي أي مباشرة بعد نهاية الجولة العاشرة المبرمجة وسط الأسبوع.

و حسب ما أعلنته العصبة الاحترافية، فتقرر إجراء لقائين من الجولة 11 يوم الجمعة، و ثلاث لقاءات يوم السبت و الباقي سيلعب يوم الأحد.

و ستفتتح الدورة 11 بلقاء الدفاع الجديدي و أولمبيك خريبكة يوم الجمعة بداية من السادسة و الربع، يليه لقاء الرجاء الرياضي و اتحاد طنجة في الثامنة و النصف.

أما يوم السبت، فسيلعب اتحاد تواركة أمام المغرب الفاسي في الرابعة عصرا، ثم بعده لقاء حسنية أكادير و أولمبيك أسفي في السادسة و الربع ثم ديربي الشرق بين نهضة بركان و مولودية وجدة في الثامنة و النصف ليلا.

أما مباريات الأحد، فسيلعب المغرب التطواني أمام الوداد الرياضي في الرابعة عصرا، ثم ديربي الرباط بين الجيش الملكي و الفتح الرياضي في السادسة و الربع و تختتم الجولة 11 بلقاء شباب المحمدية و الشباب السالمي في الثامنة و النصف ليلا.

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